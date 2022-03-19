Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил, Йелар – 2-й, Зайц – 3-й

Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Прыжки с трамплина

мира

Оберстдорф, Германия

Мужчины

HS235

1. (Австрия) – 413,0 балла (232,0 м + 207,0 м)

2. Жига Йелар (Словения) – 411,3 (232,0 + 220,0)

3. Тими Зайц (Словения) – 400,0 (222,5 + 207,0)

4. Анже Ланишек (Словения) – 398,5 (217,0 + 219,0)

5. Петр Жила (Польша) – 396,0 (223,5 + 228,5)

6. (Норвегия) – 393,8 (217,0 + 218,5)

7. Бендик Якобсен Хеггли (Норвегия) – 386,2 (217,5 + 223,5)

8. (Словения) – 383,8 (207,5 + 218,0)

9. Карл Гайгер (Германия) – 383,0 (211,5 + 215,0)

10. (Япония) – 378,8 (204,5 + 217,5)