Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил, Йелар – 2-й, Зайц – 3-й

Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Оберстдорф, Германия
Мужчины
HS235
1. Штефан Крафт (Австрия) – 413,0 балла (232,0 м + 207,0 м)
2. Жига Йелар (Словения) – 411,3 (232,0 + 220,0)
3. Тими Зайц (Словения) – 400,0 (222,5 + 207,0)
4. Анже Ланишек (Словения) – 398,5 (217,0 + 219,0)
5. Петр Жила (Польша) – 396,0 (223,5 + 228,5)
6. Мариус Линдвик (Норвегия) – 393,8 (217,0 + 218,5)
7. Бендик Якобсен Хеггли (Норвегия) – 386,2 (217,5 + 223,5)
8. Петер Превц (Словения) – 383,8 (207,5 + 218,0)
9. Карл Гайгер (Германия) – 383,0 (211,5 + 215,0)
10. Рею Кобаяси (Япония) – 378,8 (204,5 + 217,5)