Александр Терентьев: «У нас с Большуновым нормальное соперничество, мы боремся в каждой гонке. После финиша пожали друг другу руки»

Двукратный бронзовый призер Пекина-2022 по лыжным гонкам Александр Терентьев прокомментировал победу в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.
«Санек (Большунов) со старта сразу пошел. Я ожидал, что на старте будет сложно его догнать. Но на середине дистанции начал добавлять.
У нас нормальное соперничество, мы боремся в каждой гонке, так что все нормально. После финиша мы просто друг другу пожали руки.
Титул чемпиона России у меня был, но не личный. Это очень высокое звание, очень классно», – сказал Терентьев.