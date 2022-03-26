Александр Терентьев: «У нас с Большуновым нормальное соперничество, мы боремся в каждой гонке. После финиша пожали друг другу руки»

Двукратный бронзовый призер Пекина-2022 по лыжным гонкам прокомментировал победу в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Санек (Большунов) со старта сразу пошел. Я ожидал, что на старте будет сложно его догнать. Но на середине дистанции начал добавлять.

У нас нормальное соперничество, мы боремся в каждой гонке, так что все нормально. После финиша мы просто друг другу пожали руки.

Титул чемпиона России у меня был, но не личный. Это очень высокое звание, очень классно», – сказал Терентьев.