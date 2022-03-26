Александр Большунов: «Терентьеву не стыдно проиграть. Спринт – его коронная дисциплина»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал 2-е место в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.

– Обычно, когда проигрываете, то не очень довольны, сейчас настроение хорошее, почему?

– Все-таки эти соревнования не такие значимые, несмотря на то что я всегда, выходя, настраиваюсь на победу. Но второе место здесь – неплохо, Терентьеву не стыдно проиграть, он спринтер, и это его коронная дисциплина. Но и я тоже неплохо сегодня пробежал.

– Терентьев сейчас лучший спринтер России?

– На данный момент — да.

– Насколько на ваших спринтерских способностях сказались травмы и история с зубом осенью?

– Сказались. Но есть еще возможности и желание бегать не только дистанции, но и спринт подтягивать. Тренируемся, увидим, что получится.

– В конце сезона уже чувствуется выхолощенность, моральная усталость?

– Выхолощенность у меня бывает, когда езжу то на одно мероприятие, то на другое, перелеты, переезды, встречи – все это больше отнимает энергии. А сейчас, когда я здесь три-четыре дня покатался, провел спокойные тренировки, отбежал соревнования, сейчас раздам автографы, немного отдохну, все намного лучше, выхолощенности нет.

От соревнований получаю положительные эмоции, заряжаюсь от болельщиков, это всегда праздник, – сказал Большунов.