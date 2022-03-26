Наталья Непряева: «На Кубке мира я чувствовала себя прекрасно, была готова рвать и метать. Сейчас такого нет, но все равно очень хочу бегать»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам рассказала о настрое на чемпионат России в Сыктывкаре.

«Уже присутствует спад, состояние совершенно не то. На Кубке мира я чувствовала себя просто прекрасно, очень хотела бегать. Была готова рвать и метать.

Сейчас такого нет, но я все равно очень хочу бегать. Очень хочется добегать сезон. Надеюсь, что получится собрать последние силы. Потому что они реально последние.

Плана нет, планирую бежать все, но посмотрю, как пойдет», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».