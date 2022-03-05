Юрий Бородавко: «Сезон для Непряевой вышел очень продуктивным. А завоевание Хрустального глобуса стало ее короной»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил победу Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира.

Сегодня в Осло завершился масс-старт, по итогам которого соперницы россиянки лишились шансов на Большой хрустальный глобус – при условии, что формат оставшихся гонок не будет изменен.

«Это для нас очень радостное событие, поскольку наши девушки 21 год не побеждали в общем зачете Кубка мира.

Сезон для Наташи вышел очень продуктивным – и победа в «Тур де Ски», и сразу три медали на Олимпиаде в Пекине. А завоевание Хрустального глобуса стало ее короной. Очень достойный и значимый для всего российского спорта результат.

Пока неизвестно, как пройдет награждение и как Наташа получит свой трофей. Самое главное, что она победила. Мы очень долго ждали этого момента», – отметил Бородавко.

Наталья Непряева досрочно выиграла Кубок мира-2021/22, если формат оставшихся гонок не изменится