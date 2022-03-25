Иван Алыпов: «Как я вижу: для Устюгова пришел момент подумать о завершении карьеры. Зачем продолжать?»

Бронзовый призер Турина-2006 в лыжах Иван Алыпов поделился прогнозом на выступление на чемпионате России, а также прокомментировал то, что пропустит турнир.

Чемпионат России по лыжам пройдет в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

«Большунов сейчас просто в другой лиге по сравнению с остальными. Думаю, пару-тройку своих золотых медалей он точно сможет забрать. Вопрос только в мотивации – найдет ли он в себе силы, чтобы снова выходить и выигрывать. Но думаю, даже без особой мотивации Саша все равно заберет свое. Настолько он сейчас сильнее всех.

Сергей – очень своеобразный человек, раз он так решил (пропустить ЧР) – значит, были причины. Но как я это вижу: для Сергея сейчас пришел момент подумать о завершении карьеры. Зачем продолжать? Ездить по Кубкам России, не видеться с семьей? Не факт, что в ближайшие годы международная арена для нас откроется. А время-то и годы в спорте идут», – сказал Алыпов.