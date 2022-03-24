Лыжник Коростелев о Большунове: «Сан Саныч закрытый человек. Без причины к нему лезть не стоит»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о конкуренции в национальной сборной и о характере Александра Большунова.

На прошлой неделе 18-летний Коростелев выиграл две серебряных медали на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке – в «разделке» и гонке преследования, также он финишировал пятым в спринте. В стартах участвовали лыжники сборной России, ранее отстраненные от международных турниров.

– Сильно нервничали, что бежите в финале в компании таких сильных ребят?

– Нет. Как такового нервяка не было. Так же и в полуфинале (спринта – Sports.ru), когда с Большуновым бежал. Смотрел время первого полуфинала и понимал, что мне надо проходить лаки-лузером и, значит, необходимо разгонять забег. Я не постеснялся и весь полуфинал лидировал, не считая финиша.

– Если бы взяли свою пару лыж, то в финале были бы повыше?

– Ненамного. Вряд ли бы смог удержаться с троицей Большунов – Ретивых – Терентьев.

– Впервые оказались в одной гонке с Большуновым?

– Нет. В 2020-м перед Кубком мира проходили контрольные старты. Я тогда просто был с ними на сборе и тоже бежал. Насколько помню, проиграл лидеру пять минут. Лидером, если не ошибаюсь, был Устюгов.

– Вы называете Большунова ориентиром в карьере. Удалось пообщаться с ним в Кирово-Чепецке?

– Нет. Сан Саныч же закрытый человек. Без причины к нему лезть, по-моему, не стоит, – сказал Коростелев.