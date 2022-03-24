Лыжник Коростелев о Большунове: «Сан Саныч закрытый человек. Без причины к нему лезть не стоит»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Глеб Ретивых Сергей Устюгов Александр Большунов Александр Терентьев Савелий Коростелев Олимпийцы России Лыжи

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о конкуренции в национальной сборной и о характере Александра Большунова.

На прошлой неделе 18-летний Коростелев выиграл две серебряных медали на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке – в «разделке» и гонке преследования, также он финишировал пятым в спринте. В стартах участвовали лыжники сборной России, ранее отстраненные от международных турниров.

– Сильно нервничали, что бежите в финале в компании таких сильных ребят?

– Нет. Как такового нервяка не было. Так же и в полуфинале (спринта – Sports.ru), когда с Большуновым бежал. Смотрел время первого полуфинала и понимал, что мне надо проходить лаки-лузером и, значит, необходимо разгонять забег. Я не постеснялся и весь полуфинал лидировал, не считая финиша.

– Если бы взяли свою пару лыж, то в финале были бы повыше?

– Ненамного. Вряд ли бы смог удержаться с троицей Большунов – Ретивых – Терентьев.

– Впервые оказались в одной гонке с Большуновым?

– Нет. В 2020-м перед Кубком мира проходили контрольные старты. Я тогда просто был с ними на сборе и тоже бежал. Насколько помню, проиграл лидеру пять минут. Лидером, если не ошибаюсь, был Устюгов.

– Вы называете Большунова ориентиром в карьере. Удалось пообщаться с ним в Кирово-Чепецке?

– Нет. Сан Саныч же закрытый человек. Без причины к нему лезть, по-моему, не стоит, – сказал Коростелев.

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