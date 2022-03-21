Личный тренер Устюгова: «Поездка в Мурманск не означает, что Сергей побежит там на все деньги. Не уверен, что он будет бороться за призы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Югорский марафон Иван Брагин Мурманский марафон Лыжи

Иван Брагин, личный тренер олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова, рассказал о задачах спортсмена на Мурманский марафон.

«Сергей вылетает в Мурманск в пятницу, сейчас он проходит обследование. По итогам марафона там будет принято решение, выступит ли он на Югорском марафоне.

Поездка в Мурманск не означает, что Сергей побежит там на все деньги. Будет отталкиваться по самочувствию, я не уверен, что он будет бороться там за призы, скажем так. Именно по этому выбор пал на Мурманск вместо поездки в Сыктывкар (на чемпионат России – Sports.ru)

За длительные выступления появились профессиональные болячки. Каждый раз необходимо смотреть, не ухудшились ли медицинские показатели, готов ли организм и так далее», – сказал Брагин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные