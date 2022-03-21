Личный тренер Устюгова: «Поездка в Мурманск не означает, что Сергей побежит там на все деньги. Не уверен, что он будет бороться за призы»

, личный тренер олимпийского чемпиона по лыжным гонкам , рассказал о задачах спортсмена на марафон.

«Сергей вылетает в Мурманск в пятницу, сейчас он проходит обследование. По итогам марафона там будет принято решение, выступит ли он на Югорском марафоне.

Поездка в Мурманск не означает, что Сергей побежит там на все деньги. Будет отталкиваться по самочувствию, я не уверен, что он будет бороться там за призы, скажем так. Именно по этому выбор пал на Мурманск вместо поездки в Сыктывкар (на чемпионат России – Sports.ru)

За длительные выступления появились профессиональные болячки. Каждый раз необходимо смотреть, не ухудшились ли медицинские показатели, готов ли организм и так далее», – сказал Брагин.