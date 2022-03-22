Клэбо, Таугбель, Гульберг и Скар пропустят чемпионат Норвегии. Лыжники продолжают восстанавливаться после ковида

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Пол Гульберг чемпионат Норвегии Арильд Монсен Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбель Эрик Валнес коронавирус Лыжи

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Ховард Сулос Таугбель, Пол Гульберг и Синдре Бьорнестад Скар не выступят на чемпионате Норвегии в Харстаде, который начнется 26 марта.

Ранее спортсмены перенесли коронавирус, из-за которого пропускали заключительные этапы Кубка мира. Среди представителей спринтерской группы врачи разрешили соревноваться Эрику Валнесу.

«Медицинские и физические тесты показывают, что большинство из парней пока не готовы к большим нагрузкам», – сообщил тренер спринтеров Арильд Монсен.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные