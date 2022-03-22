Клэбо, Таугбель, Гульберг и Скар пропустят чемпионат Норвегии. Лыжники продолжают восстанавливаться после ковида

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Ховард Сулос Таугбель, Пол Гульберг и Синдре Бьорнестад Скар не выступят на чемпионате Норвегии в Харстаде, который начнется 26 марта.

Ранее спортсмены перенесли коронавирус, из-за которого пропускали заключительные этапы Кубка мира. Среди представителей спринтерской группы врачи разрешили соревноваться Эрику Валнесу.

«Медицинские и физические тесты показывают, что большинство из парней пока не готовы к большим нагрузкам», – сообщил тренер спринтеров Арильд Монсен.