Клэбо, Валнес, Таугбель, Гульберг, Скар и Нортуг сдали положительные тесты на ковид

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Синдре Бьорнестад Скар сдали положительные тесты на коронавирус.

Все спортсмены тренируются в спринтерской группе сборной.

«Вероятно, они заразились во время пребывания в Лахти. Ховард был первым, кто в понедельник заметил симптомы. У остальных симптомы либо незначительны, либо отсутствуют», – заявил тренер спринтерской группы Арильд Монсен.

Позднее стало известно, что ковидом также заразился норвежец Эвен Нортуг.

Ближайший этап Кубка мира пройдет 3 марта в норвежском Драммене. В рамках соревнований лыжники пробегут классический спринт.