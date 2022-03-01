Клэбо, Валнес, Таугбель, Гульберг, Скар и Нортуг сдали положительные тесты на ковид

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Пол Гульберг Арильд Монсен Эвен Нортуг Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбель Эрик Валнес коронавирус Лыжи

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Синдре Бьорнестад Скар сдали положительные тесты на коронавирус.

Все спортсмены тренируются в спринтерской группе сборной.

«Вероятно, они заразились во время пребывания в Лахти. Ховард был первым, кто в понедельник заметил симптомы. У остальных симптомы либо незначительны, либо отсутствуют», – заявил тренер спринтерской группы Арильд Монсен.

Позднее стало известно, что ковидом также заразился норвежец Эвен Нортуг.

Ближайший этап Кубка мира пройдет 3 марта в норвежском Драммене. В рамках соревнований лыжники пробегут классический спринт.

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