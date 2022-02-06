Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Климов занял 5-е место, Садреев – 8-е, победил японец Кобаяси

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Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучшим среди россиян стал Евгений Климов, занявший пятое место.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Прыжки с трамплина

Мужчины

HS106

1. Рею Кобаяси (Япония) – 275,0 балла

2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8

3. Давид Кубацки (Польша) – 265,9

4. Петер Превц (Словения) – 265,4

5. Евгений Климов (Россия) – 261,5

6. Камиль Стох (Польша) – 260,9

7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 260,7

8. Данил Садреев (Россия) – 259,4...

23. Роман Трофимов (Россия) – 244,7

Россиянин Михаил Назаров выбыл в первой попытке.

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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