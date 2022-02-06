Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Климов занял 5-е место, Садреев – 8-е, победил японец Кобаяси

Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучшим среди россиян стал Евгений Климов, занявший пятое место.
Пекин, Китай
Прыжки с трамплина
Мужчины
HS106
1. Рею Кобаяси (Япония) – 275,0 балла
2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8
3. Давид Кубацки (Польша) – 265,9
4. Петер Превц (Словения) – 265,4
5. Евгений Климов (Россия) – 261,5
6. Камиль Стох (Польша) – 260,9
7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 260,7
8. Данил Садреев (Россия) – 259,4...
23. Роман Трофимов (Россия) – 244,7
Россиянин Михаил Назаров выбыл в первой попытке.
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку