Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил, Гранеруд – 2-й, Климов – 14-й

Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт одержал победу на этапе Кубка мира в финском Лахти. Россиянин Евгений Климов занял 14-е место.

Прыжки с трамплина

мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

HS130

1. (Австрия) – 283,1 балла (124,5 м + 131,0 м)

2. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 268,2 (127,5 + 125,5)

3. Петр Жила (Польша) – 268,0 (120,5 + 129,5)

4. (Германия) – 267,9 (127,0 + 125,0)

5. Карл Гайгер (Германия) – 267,5 (122,0 + 127,5)

6. Ульрих Вольгенаннт (Австрия) – 263,0 (126,0 + 118,0)

7. Рею Кобаяси (Япония) – 261,2 (122,0 + 127,5)

8. (Словения) – 258,5 (120,5 + 128,0)...

14. (Россия) – 251,1 (119,5 + 115,5)...

28. Михаил Назаров (Россия) – 222,1 (119,0 + 111,0)...

38. Роман Трофимов (Россия) – 104,4 (111,5)...

45. Александр Баженов (Россия) – 100,7 (109,5)