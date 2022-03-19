Юрий Бородавко: «Есть ли опасение, что FIS может начать процесс отстранения Федерации лыжных гонок России? Вполне вероятно»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о возможном отстранении Федерации лыжных гонок России ( ).

«Есть ли опасение, что может начать процесс отстранения Федерации лыжных гонок России? Вполне вероятно.

Есть уже первые процедуры отстранения, причем они ведутся загодя вперед. Вероятно, что это может коснуться всего российского спорта.

Не думаю, что это решения самих федераций, все федерации подневольны, и в FIS сидят люди, у них есть свои спонсоры и обязательства.

Думаю, как ни прискорбно это звучит, это политический заказ, идет это по всем фронтам», – сказал Бородавко.