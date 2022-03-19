Эмиль Иверсен: «На Олимпиаде было паршиво, и за свою форму я должен «поблагодарить» только себя»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пекине.

На прошедших Играх спортсмен выступил только в одной гонке – эстафете, где взял серебро в составе сборной Норвегии. Иверсен рассчитывал, что как минимум пробежит 15-километровку, но не вошел в старт-лист.

«Это (непопадание в заявку на гонку – Sports.ru) было как гром среди ясного неба. Конечно, было тяжело. Нужно уметь принимать то, о чем тебе говорят. Это относится ко всем, вне зависимости от обстоятельств. В команде это очень важно.

Радует, что выступили те, кто этого заслуживал. Я, к счастью, не занял чье-либо место. Думаю, было правильным, что я не бежал 15-километровку.

На Олимпиаде было паршиво, и за свою форму я должен «поблагодарить» только себя. Я не могу сидеть и говорить, что у меня плохой тренер или что была плохая атмосфера в команде, так как это не имеет никакого отношения к действительности.

Я извлек из этого определенные уроки и, вероятно, могу сказать, что наделал много глупостей, чуть ли не детских ошибок.», – сказал Иверсен.