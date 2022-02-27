Йоханнес Клэбо: «Нисканен был наилучшим попутчиком в сегодняшней гонке. Он будет мне сниться. «Ииво, Ииво» было единственным, что я слышал на трассе»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свое выступление в классической «разделке» на Кубке мира в Лахти, где занял второе место вслед за финном Ииво Нисканеном.

«Я попробовал посидеть за Ииво (Нисканеном) и немного поучиться, но в конце темп был слишком высоким. Я считаю, что мы хорошо сменяли друг друга, а потом у меня была битва на последнем круге. Я пытался, но было слишком тяжело.

Ииво был наилучшим попутчиком в сегодняшней гонке. Он будет мне сниться. «Ииво, Ииво» было единственным, что я слышал на трассе, так что я буду думать о нем сегодня ночью», – сказал Клэбо.

Также норвежец оценил результат шведа Вильяма Поромаа, занявшего третье место, и рассказал о своей спортивной форме.

«Думаю, у нас будут дуэли (с Поромаа). Вообще-то, он собирался на чемпионат мира-U23, но я поговорил с ним в Пекине и сказал, что ему не стоит туда ехать. И он приехал сюда и стал третьим. Возможно, мне следовало отправить его на молодежный ЧМ, но как уж получилось. Очень классно, что ему так удалась гонка, он большой талант.

Форма хорошая. Я лидирую в общем зачете с настолько большим отрывом, что очень сложно его растерять. Сейчас я поеду в коттедж на пару дней, а потом будут Драммен и Холменколлен. Надеюсь, там будет не меньше публики, чем в Лахти», – сказал Клэбо.

Лыжи. Кубок мира. Нисканен выиграл классическую гонку на 15 км с раздельным стартом, Червоткин – 4-й, Большунов – 5-й