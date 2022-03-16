Всероссийские соревнования. Кирово-Чепецк. Большунов, Якимушкин, Терентьев, Спицов, Ретивых выступят в классическом спринте

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17 марта в Кирово-Чепецке пройдут всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Мужчины пробегут классический спринт. 

Всероссийские соревнования

Кирово-Чепецк

Спринт, классический стиль

Мужчины

Начало квалификации – 11:00, 1/4 финала – 13:00 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Савелий Коростелев

2. Илья Семиков

3. Виктор Жуль

4. Иван Якимушкин

5. Александр Большунов

6. Андрей Кузнецов

7. Александр Терентьев

8. Максим Зубцов

9. Денис Спицов

10. Илья Санников

11. Дмитрий Жуль

12. Глеб Ретивых

13. Сергей Ардашев

14. Илья Порошкин

15. Федор Назаров

16. Евгений Белов

17. Денис Филимонов

 

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