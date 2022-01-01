«Тур де Ски». Большунов, Ретивых, Терентьев, Клэбо, Валнес пробегут спринт классическим стилем

1 января в Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» мужчины пробегут спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.30 по московскому времени, начало финалов – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции – , Eurosport.

Общий зачет

1. (Норвегия) – 1:09.28,0

2. (Норвегия) – 45,0

3. (Россия) – 47,0

4. (Финляндия) – 1.20,0

5. (Россия) – 1.41,0

6. (Норвегия) – 1.54,0

7. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.55,0

8. (Россия) – 2.10,0

11. (Норвегия) – 2.41,0...

14. (Россия) – 2.49,0

15. (Россия) – 2.58,0...

18. (Россия) – 3.00,0...

22. (Россия) – 3.14,0...

24. (Россия) – 3.18,0...

38. (Россия) – 4.09,0...

42. (Норвегия) – 4.24,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»