«Тур де Ски». Большунов, Ретивых, Терентьев, Клэбо, Валнес пробегут спринт классическим стилем

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Пол Гульберг Глеб Ретивых Шюр Рете Артем Мальцев Алексей Червоткин Ииво Нисканен Андрей Мельниченко Илья Семиков Йоханнес Клэбо Денис Спицов Иван Якимушкин Эмиль Иверсен Александр Большунов Александр Терентьев Эрик Валнес Лыжи

1 января в Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» мужчины пробегут спринт классическим стилем. 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.30 по московскому времени, начало финалов – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции«Матч ТВ», Eurosport. 

Общий зачет

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:09.28,0

2. Пол Гульберг (Норвегия) – 45,0

3. Александр Большунов (Россия) – 47,0

4. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.20,0

5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.41,0

6. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.54,0

7. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.55,0

8. Денис Спицов (Россия) – 2.10,0

11. Шюр Рете (Норвегия) – 2.41,0...

14. Александр Терентьев (Россия) – 2.49,0

15. Алексей Червоткин (Россия) – 2.58,0...

18. Илья Семиков (Россия) – 3.00,0...

22. Артем Мальцев (Россия) – 3.14,0...

24. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.18,0...

38. Глеб Ретивых (Россия) – 4.09,0...

42. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 4.24,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»

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