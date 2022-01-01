«Тур де Ски». Большунов, Ретивых, Терентьев, Клэбо, Валнес пробегут спринт классическим стилем

1 января в Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» мужчины пробегут спринт классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11.30 по московскому времени, начало финалов – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции – «Матч ТВ», Eurosport.
Общий зачет
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:09.28,0
2. Пол Гульберг (Норвегия) – 45,0
3. Александр Большунов (Россия) – 47,0
4. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.20,0
5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.41,0
6. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.54,0
7. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.55,0
8. Денис Спицов (Россия) – 2.10,0
11. Шюр Рете (Норвегия) – 2.41,0...
14. Александр Терентьев (Россия) – 2.49,0
15. Алексей Червоткин (Россия) – 2.58,0...
18. Илья Семиков (Россия) – 3.00,0...
22. Артем Мальцев (Россия) – 3.14,0...
24. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.18,0...
38. Глеб Ретивых (Россия) – 4.09,0...
42. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 4.24,0