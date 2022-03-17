Альтернативная Паралимпиада-2022. Россия завоевала три золота в лыжах, у Беларуси – две медали, другие результаты

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Сегодня в Ханты-Мансийске стартовали Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Разыгрывается 6 комплектов наград.

Альтернативная Паралимпиада-2022

Ханты-Мансийск, Россия

Лыжные гонки

LW10-12 (сидя)

Мужчины

10 км

1. Иван Голубков (Россия) – 24.14,8

2. Александр Давидович (Россия) – 8,1

3. Данила Бритик (Россия) – 17,3

Женщины

7,5 км

1. Валентина Шиц (Беларусь) – 21.51,9

2. Марта Зайнуллина (Россия) – 1.00,5

3. Наталья Кочерова (Россия) – 1.19,3

LW2-9 (стоя)

Мужчины

12,5 км

1. Рушан Миннегулов (Россия) – 29.46,0

2. Виталий Малышев (Россия) – 6,8

3. Александр Проньков (Россия) – 20,3

Женщины

10 км

1. Екатерина Румянцева (Россия) – 28.17,8

2. Юлия Михеева (Россия) – 46,2

3. Дарья Федькович (Беларусь) – 3.54,6

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

Расписание Паралимпийских игр в России «Мы вместе. Спорт»

Результаты лыжных гонок на Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт»

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