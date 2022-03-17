Альтернативная Паралимпиада-2022. Россия завоевала три золота в лыжах, у Беларуси – две медали, другие результаты

Сегодня в Ханты-Мансийске стартовали Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Разыгрывается 6 комплектов наград.
Альтернативная Паралимпиада-2022
Ханты-Мансийск, Россия
Лыжные гонки
LW10-12 (сидя)
Мужчины
10 км
1. Иван Голубков (Россия) – 24.14,8
2. Александр Давидович (Россия) – 8,1
3. Данила Бритик (Россия) – 17,3
Женщины
7,5 км
1. Валентина Шиц (Беларусь) – 21.51,9
2. Марта Зайнуллина (Россия) – 1.00,5
3. Наталья Кочерова (Россия) – 1.19,3
LW2-9 (стоя)
Мужчины
12,5 км
1. Рушан Миннегулов (Россия) – 29.46,0
2. Виталий Малышев (Россия) – 6,8
3. Александр Проньков (Россия) – 20,3
Женщины
10 км
1. Екатерина Румянцева (Россия) – 28.17,8
2. Юлия Михеева (Россия) – 46,2
3. Дарья Федькович (Беларусь) – 3.54,6
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
Расписание Паралимпийских игр в России «Мы вместе. Спорт»
Результаты лыжных гонок на Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт»