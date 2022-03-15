Паралимпийцы из Подмосковья получат по 2 млн рублей после отстранения от Игр в Пекине

Паралимпийцы из Подмосковья и их тренеры получат по 2 млн рублей за подготовку к Играм-2022 в Пекине.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборную России от соревнований.

Несмотря на отстранение российской команды от участия в Паралимпийских играх в Пекине, спортсмены и тренеры из Подмосковья получат по два миллиона рублей за подготовку.

Вместо Пекина паралимпийцы поедут в Ханты-Мансийск, где 18 марта откроют Всероссийские зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Я хочу вас поприветствовать. Приехал, чтобы поддержать вас. К сожалению, те решения политические, которые были приняты, помешали нашей сборной участвовать.

Каждому поколению – всегда свои вызовы. Вы априори сильные люди во всех отношениях. Я думаю, что и это, скажем так, недоразумение мы тоже переживем», – сказал Воробьев.

18 марта в Ханты-Мансийске начнется альтернативная Паралимпиада под названием «Мы вместе. Спорт». В ней примут участие 19 спортсменов из Подмосковья.