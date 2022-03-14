Спортсмены из Армении, Таджикистана и Беларуси примут участие в соревнованиях для паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в России

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Спортсмены из Армении и Таджикистана примут участие в соревнованиях для паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в марте в Ханты-Мансийске. 

Об этом сообщает  пресс-служба Министерства спорта РФ.

«С 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске пройдут открытые всероссийские спортивные соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

На Играх будут проведены состязания по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, кёрлингу на колясках и следж-хоккею, предусмотренные программой XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине (Китай).

В мероприятии примут участие члены паралимпийской сборной России, которые были отстранены от Игр в Пекине. В следж-хоккее и керлинге на колясках смогут выступить спортсмены, включенные в списки кандидатов в сборные команды России.

Участниками Игр станут также спортсмены из Республики Беларусь, Армении и Таджикистана. Белорусские спортсмены выступят в лыжных гонках и биатлоне, таджикские спортсмены – в лыжных гонках и горнолыжном спорте, армянские спортсмены – в сноуборде и следж-хоккее», – говорится в сообщении пресс-службы. 

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