Депутат Бурлаков об альтернативной Паралимпиаде: «Это будут самые патриотичные соревнования России за всю историю XXI века»

Замглавы комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту, депутат Сергей Бурлаков высказался о проведении соревнований «Мы вместе. Спорт» для паралимпийцев.

Альтернативные Паралимпийские игры начнутся 18 марта в Ханты-Мансийске.

«Это будут самые патриотичные соревнования России за всю историю XXI века. Такого уровня единения и сопереживания нашим атлетам мы ещё не испытывали... Не сомневаюсь, что альтернативная Паралимпиада побьет все рекорды по количеству просмотров.

Болеть за наших паралимпийцев – не просто вопрос спортивных предпочтений, теперь это вопрос патриотизма, дело чести и гражданский долг каждого россиянина.

Во-первых, на фоне мировой агрессии по отношению к нашей стране и огромному количеству санкций, направленных в адрес России, каждый россиянин ищет возможность проявить любовь к родине и найти единомышленников. Спорт – лучшая площадка для этого.

Во-вторых, отстранение российских атлетов от Паралимпиады в Пекине – самая бесчувственная и провокационная санкция со стороны западных коллег. Даже люди, совсем не интересующиеся спортом, не остались равнодушными. Теперь и они в ряду болельщиков.

В-третьих, это первое спортивное мероприятие такого масштаба, которое организовывает Россия в условиях новой спортивной реальности», – отметил Бурлаков.