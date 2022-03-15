Бородавко об уходе Ваттердала из правления НОК Норвегии: «Приятного тут мало, он пострадал за свои идеи. Просто за то, что он честный человек»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о ситуации Ойвинда Ваттердала, покинувшего свой пост в правлении НОК Норвегии.

Ранее Ваттердал, который представляет комитет спортсменов в норвежском олимпийском комитете, заявил о несогласии с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Приятного тут мало, Ваттердал пострадал за свои идеи. Просто за то, что он честный человек. Та русофобия, которая сейчас процветает, копилась годами, нашелся повод для такого выплеска негатива.

Что касается того, что он ушел сам, нам всем знакомы такие формулировки. Принудительное «по собственному желанию».

Ойвинд же работал до этого, приносил пользу своей стране, его избрали, и он был не пустой человек, а был на своем месте. Получается, что за свои взгляды он пострадал. Это очень прискорбно», – сказал Бородавко.

Представитель комитета спортсменов НОК Норвегии Ваттердал покинул пост из-за отстранения россиян от международных соревнований