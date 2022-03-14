Вероника Степанова об уходе норвежца Ваттердала из НОК: «Я рада видеть, что не все на Западе поддерживают аморальное решение об исключении российских спортсменов»

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение представителя комитета спортсменов НОК Норвегии Ойвинда Ваттердала покинуть пост в правлении НОК из-за отстранения россиян от международных соревнований.

«Я не имела счастья лично быть знакомой с г-ном Ваттердалем, но я рада видеть, что не все на Западе, в частности в Норвегии, поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований исключительно на основании того, что мы россияне.

Ваш, господин Ваттердал, уход в отставку с поста члена Олимпийского комитета Норвегии в знак протеста против нашего исключения – сильный шаг, я его ценю!» – написала Степанова в телеграм-канале.