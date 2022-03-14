Вероника Степанова об уходе норвежца Ваттердала из НОК: «Я рада видеть, что не все на Западе поддерживают аморальное решение об исключении российских спортсменов»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Ойвинд Ваттердал Лыжи

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение представителя комитета спортсменов НОК Норвегии Ойвинда Ваттердала покинуть пост в правлении НОК из-за отстранения россиян от международных соревнований.

«Я не имела счастья лично быть знакомой с г-ном Ваттердалем, но я рада видеть, что не все на Западе, в частности в Норвегии, поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований исключительно на основании того, что мы россияне.

Ваш, господин Ваттердал, уход в отставку с поста члена Олимпийского комитета Норвегии в знак протеста против нашего исключения – сильный шаг, я его ценю!» – написала Степанова в телеграм-канале. 

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