«Разделение по национальности и предвзятость худшего рода». Вероника Степанова о решении FIS отстранить российских лыжников

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам раскритиковала решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от соревнований под эгидой организации.

«Мне нужно поговорить о нескольких вещах. Позвольте мне начать с того, что ближе всего к моей личной ситуации. Я всегда говорю о себе, а НЕ от лица тех, кто не делегировал мне это право, поэтому в тексте ниже должно быть много «Я»:

Мне разрешили участвовать в чемпионате мира среди юниоров в Люгне, Норвегия, в конце февраля, и норвежские официальные лица приветствовали меня на подиумах от имени FIS, в последний раз это произошло 27 февраля. Однако мне было отказано в праве на участие в последних этапах Кубка мира в той же Норвегии, а затем в Швеции теми же властями. Кто-нибудь может объяснить мне логику их поведения?

Я «порылась в исторических архивах» и обнаружила, что в последний раз спортсмены из конкретной страны не допускались к международным соревнованиям в начале 1960-х годов, когда Южную Африку эпохи апартеида выгнали из спорта – после длительных переговоров, уговоров и множества исключений. Российской команде, всем до единого, в течение нескольких часов было отказано в участии – никаких переговоров, никаких вопросов, никаких шансов.

Запрет в отношении югославских спортсменов (на основании резолюции Совета Безопасности ООН) в 1992 г. был гораздо менее строгим – им разрешалось выступать в качестве «индивидуальных спортсменов». Нам даже теоретически не предлагали такой возможности – я здесь не обсуждаю, согласилась ли бы я на такое. Вы лично назвали бы это справедливым и честным?

Я читала и перечитывала решение Совета FIS, лишившее меня (и моих товарищей по команде) права участия в международных отношениях. В нем говорится, что это делается «из-за обострившихся проблем с безопасностью, с которыми сталкиваются спортсмены и местные организаторы…».

Правильно ли я поняла, что FIS капитулировала перед угрозами в адрес российских спортсменов со стороны радикальных ненавистников или хулиганов? Так и будет отныне – любая угроза любым спортсменам приведет к отмене их участия? Насколько я понимаю, израильским спортсменам и организаторам соревнований постоянно приходится сталкиваться с подобными угрозами, но никто не «отменяет» израильских спортсменов, не в XXI веке, когда я родилась.

Это разделение по национальности, шовинизм и предвзятость худшего рода, не так ли? А против меня, русской, это как-то вполне нормально?» – написала Степанова.