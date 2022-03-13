«Приехали украинцы, подняли бучу, и остальные поддержали их требование нас отстранить». Белорусский тренер о Паралимпиаде в Пекине

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Тренер паралимпийской сборной Беларуси по лыжным гонкам и биатлону Юрий Буранов высказался об отстранении от зимних Игр-2022 в Пекине.

«Что касается отстранения, то все было неопределенно. Сначала нас лишили знаков отличия, и мы были вынуждены заклеивать их на форме. А затем приехали украинцы, подняли бучу, и остальные поддержали их требование нас отстранить.

Мы были бессильны против этого. Конечно, очень жаль спортсменов, которые проделали огромный труд. Россияне и вовсе пропускают вторые Игры подряд. Четыре года подготовки, столько сил и денег было потрачено. Мы ведь ездили в Италию, Норвегию, Швецию на сборы, очень хотели завоевать паралимпийские медали», – цитирует Буранова «Р-Спорт».

– Мы же вне политики, и как-то обидно, что нас отстранили. Украинцы вообще отворачиваются при встрече от нас. Вроде дружим с ними 25 лет, но ведут себя так. Может, они зомбированы. Верю, что все наладится. Мы выступаем за мир, за то, чтобы все урегулировалось.

– Паралимпиада 2026 года пройдет с участием россиян и белорусов?

– Время еще есть. Игры должны состояться с нашим участием, – приводит слова Буранова «Матч ТВ»

С 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске пройдет альтернативная Паралимпиада «Мы вместе. Спорт» с участием сборных России и Беларуси.

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