«Нам не нравится, когда политика вмешивается в спорт, но всему есть предел». Глава МПК об отстранении России и Беларуси

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс высказался об отстранении сборных России и Беларуси от зимних Игр-2022 в Пекине.

«Никто не может быть доволен таким исходом. Не допускать их к соревнованиям по какой-либо причине – это негативный момент.

Однако наше (паралимпийское) движение требовало от нас большего. Пришлось изменить решение (изначально МПК допустил россиян и белорусов к Паралимпиаде в нейтральном статусе – Sports.ru).

Нам не нравится, когда политика вмешивается в спорт, но всему есть предел, и мы должны были прислушаться к нашим участникам», – заявил Парсонс.