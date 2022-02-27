Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Россия выиграла медальный зачет в возрастной категории U20

Сборная России по лыжным гонкам выиграла медальный зачет на юниорском (U20) чемпионате мира в Лигне.

В возрастной категории U23 команда заняла пятое место.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров U20

Лигна, Норвегия

Медальный зачет (золото-серебро-бронза, всего)

1. Россия – 4-3-3 (10)

2. Норвегия – 3-1-3 (7)

3. Германия – 1-0-1 (2)

4. Швеция – 0-2-0 (2)

5-6. Финляндия – 0-1-0 (1)

5-6. Италия – 0-1-0 (1)

7. США – 0-0-1 (1)

Чемпионат мира среди молодежи U23

1. Швейцария – 2-0-0 (2)

2. Швеция – 1-1-0 (2)

3. Норвегия – 1-0-2 (3)

4. Финляндия – 1-0-0 (1)

5. Россия – 0-1-3 (4)

6-8. Франция – 0-1-0 (1)

6-8. Латвия – 0-1-0 (1)

6-8. Польша – 0-1-0 (1)