Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Россия выиграла медальный зачет в возрастной категории U20

Сборная России по лыжным гонкам выиграла медальный зачет на юниорском (U20) чемпионате мира в Лигне.
В возрастной категории U23 команда заняла пятое место.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров U20
Лигна, Норвегия
Медальный зачет (золото-серебро-бронза, всего)
1. Россия – 4-3-3 (10)
2. Норвегия – 3-1-3 (7)
3. Германия – 1-0-1 (2)
4. Швеция – 0-2-0 (2)
5-6. Финляндия – 0-1-0 (1)
5-6. Италия – 0-1-0 (1)
7. США – 0-0-1 (1)
Чемпионат мира среди молодежи U23
1. Швейцария – 2-0-0 (2)
2. Швеция – 1-1-0 (2)
3. Норвегия – 1-0-2 (3)
4. Финляндия – 1-0-0 (1)
5. Россия – 0-1-3 (4)
6-8. Франция – 0-1-0 (1)
6-8. Латвия – 0-1-0 (1)
6-8. Польша – 0-1-0 (1)