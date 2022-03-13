Мацокина об отстранении россиян: «Это дает большую мотивацию двигаться дальше, быть готовым доказывать, что русские спортсмены самые сильные»

Российская лыжница высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов, а также поделилась впечатлениями от Олимпиады в Пекине.

«Мы столкнулись с ситуацией, на которую не можем повлиять. Остается только принять и готовиться дальше.

Недопуск на международные соревнования, наоборот, дает большую мотивацию двигаться дальше, чтобы в любой момент вернуться и быть готовым соревноваться и доказывать, что русские спортсмены самые сильные и такие провокации нас не сломают. Сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими!

Сезон у меня складывается не лучшим образом. Очень хотелось достойно выступить на Олимпийских играх, что, к сожалению, мне не удалось. Настраивалась бороться в полуфинале спринта на ОИ, но не прошла даже квалификацию. Это провал!

Не могу сказать, что не справилась с эмоциями или перегорела. В тот день самочувствие было ужасным и результат соответствующим. Не то, на что рассчитывала.

Конечно, каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду. Поэтому настроение было великолепным! Была какая-то эйфория, и я очень ждала своего старта, это большая ответственность – представлять страну на таких важных соревнованиях. Но после гонки было полное опустошение…

Добавлю, что атмосфера не была какой-то особенной. Думаю, это связано со всеми ограничениями: без флага, без гимна, ковид-протокол. Но скажу точно, китайцы организовали отличную в настоящих реалиях!» – цитирует Мацокину телеграм-канал Dokukin.