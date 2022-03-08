Непряева о сходе с марафона на Олимпиаде-2022: «Я просто была выжжена. Сейчас понимаю: правильнее было бы сказать тренерам – и поставить другую девочку»

Российская лыжница рассказала, почему сошла с марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Олимпийские игры. Вас отпустило сразу же, после скиатлона? Ведь как минимум личное серебро было в кармане.

– Действительно, на душе стало намного спокойнее. Главной целью после этого была эстафета. Каждая из нас четверых особенно на нее рассчитывала. Все мы понимали, что это самая важная гонка в сезоне. А может быть, и не в сезоне.

Хотя я настраивалась на все. И вот на разделку классикой, наверное, даже слишком сильно. Перегорела. Не справилась с нервами и эмоциями. И то четвертое место – оно утащило очень много эмоций. Несколько дней была абсолютно опустошенной.

– В разделке рассчитывали на победу?

– Как минимум – медаль.

– Эстафета в Пекине – по эмоциям самое кайфовое, что было в карьере?

– Мы стали олимпийскими чемпионками – конечно! Это было что-то невероятное. Да там по нашему поведению на финише все было понятно. Хотя и личной медали радовалась до слез.

– Что случилось на марафоне? Вы так и не рассказали, почему сошли.

– На самом деле, я просто была выжжена. Я же отбежала все гонки. Все! Последний эмоциональный всплеск организм дал на командный спринт. Потом – все. После этого во мне не осталось ничего.

Сейчас понимаю: правильнее было бы сразу сказать тренерам – и лучше поставить другую девочку. С другой стороны, хотелось рискнуть. Вдруг пойдет? Перед скиатлоном я тоже чувствовала себя плохо, однако смогла показать результат. Это же горы, сложная погода, там все настолько непредсказуемо. В итоге не пошло от слова «совсем».

– Не показалось странным, что мужчинам сократили дистанцию с 50 до 28 км с копейками, а вам, несмотря на аналогичную погоду, оставили 30?

– Ой, а так обычно и бывает. К сожалению, – сказала Непряева.