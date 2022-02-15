Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Большунов и Терентьев выйдут на старт командного спринта

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16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в лыжных гонках в командном спринте у мужчин. За Россию выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

Начало полуфиналов – 11:15 по московскому времени, начало финала – 12:45 по московскому времени

Прямая трансляция – Россия 1

Полуфинал 2

1. Александр БольшуновАлександр Терентьев (Россия)

2. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия)

3. Вильям Поромаа – Оскар Свенссон (Швеция)

4. Юнас Бауман – Йовиан Хедигер (Швейцария)

5. Альберт Кюхлер – Янош Брюггер (Германия)

6. Бен Огден – Джеймс Клинтон Шунмейкер (США)

Полуфинал 1

1. Эрик ВалнесЙоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Ииво Нисканен – Йони Мяки (Финляндия)

3. Уго Лапалю – Ришар Жув (Франция)

4. Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)

5. Лудек Селлер – Михал Новак (Чехия)

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал проходят 4 лучшие команды из каждого забега и 2 команды из быстрейших по времени.

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