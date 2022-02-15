Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Большунов и Терентьев выйдут на старт командного спринта

16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в лыжных гонках в командном спринте у мужчин. За Россию выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.
Пекин, Китай
Лыжные гонки
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
Начало полуфиналов – 11:15 по московскому времени, начало финала – 12:45 по московскому времени
Прямая трансляция – Россия 1
Полуфинал 2
1. Александр Большунов – Александр Терентьев (Россия)
2. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия)
3. Вильям Поромаа – Оскар Свенссон (Швеция)
4. Юнас Бауман – Йовиан Хедигер (Швейцария)
5. Альберт Кюхлер – Янош Брюггер (Германия)
6. Бен Огден – Джеймс Клинтон Шунмейкер (США)
Полуфинал 1
1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Ииво Нисканен – Йони Мяки (Финляндия)
3. Уго Лапалю – Ришар Жув (Франция)
4. Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)
5. Лудек Селлер – Михал Новак (Чехия)
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал проходят 4 лучшие команды из каждого забега и 2 команды из быстрейших по времени.