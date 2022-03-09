Непряева о Большунове: «Есть парень, на фоне которого все мои успехи так себе. Это не задевает, его пример мотивирует»

Российская лыжница рассказала о популярности, которая выросла во время олимпийского сезона.

– Как обстоят дела с публичностью? Ее боитесь?

– Нет, не боюсь, но я от нее не в восторге.

– Вы теперь олимпийская чемпионка, первая с 2001 года российская обладательница Кубка мира. Это не заставит изменить отношение к публичности?

– Меняться точно не хочу, меня все абсолютно устраивает. Единственное, я немного переживаю по поводу того, что могу кого-то обидеть, отказавшись, скажем, от совместной фотографии.

Просто для меня приоритетом являются мои задачи: я понимаю, что не могу позволить себе мерзнуть на улице, раздавая автографы или интервью, если у меня еще впереди гонки.

– При этом вы лицо женских лыжных гонок в России. Как найти баланс?

– Пытаюсь. Конечно, хочется всех порадовать, в особенности — детишек, которые ждут, что ты распишешься на номерах или медальках. Как им отказать? Но в то же время я чисто физически не могу стоять на улице несколько часов и раздавать автографы всем желающим.

– Бросается в глаза, что успехи затмевают выдающиеся достижения других российских лыжников.

– Действительно, есть один парень, на фоне которого все мои успехи так себе.

Меня это вообще не задевает, наоборот, круто, что у нас в команде есть человек, на которого хочется равняться. Его пример мотивирует. Я еще не встречала людей, которые бы так ответственно подходили к своему делу, – сказала Непряева.