Непряева о критике из-за веса: «Любую девочку такие слова будут задевать. Но мы все разные, поэтому сравнивать сложно»

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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала, как реагирует на критику по поводу физической формы. 

На старте сезона-2021/22 глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и тренер Непряевой Юрий Бородавко заявляли, что у лыжницы есть проблемы с весом. 

«Конечно, любую девочку такие слова будут задевать. Но мы все разные, поэтому сравнивать сложно, тем более что мне удается обыгрывать многих девочек с идеальными пропорциями.

Я понимаю, какой вес мне необходим для успешного выступления, проблем в себе я не вижу.

Безусловно, ты всегда стремишься быть лучше, красивее и стройнее, вне зависимости от того, сколько ты весишь или как ты выглядишь, предела совершенству нет.

Но в целом я не считаю, что во мне что-то не так. Просто всем есть над чем работать», – сказала Непряева.

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