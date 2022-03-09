Непряева о критике из-за веса: «Любую девочку такие слова будут задевать. Но мы все разные, поэтому сравнивать сложно»

Олимпийская чемпионка рассказала, как реагирует на критику по поводу физической формы.

На старте сезона-2021/22 глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и тренер Непряевой Юрий Бородавко заявляли, что у лыжницы есть проблемы с весом.

«Конечно, любую девочку такие слова будут задевать. Но мы все разные, поэтому сравнивать сложно, тем более что мне удается обыгрывать многих девочек с идеальными пропорциями.

Я понимаю, какой вес мне необходим для успешного выступления, проблем в себе я не вижу.

Безусловно, ты всегда стремишься быть лучше, красивее и стройнее, вне зависимости от того, сколько ты весишь или как ты выглядишь, предела совершенству нет.

Но в целом я не считаю, что во мне что-то не так. Просто всем есть над чем работать», – сказала Непряева.