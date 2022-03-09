Непряева о словах Йохауг про отстранение сборной России: «Было неприятненько. Мы только вместе стояли и улыбались друг другу, а тут – на тебе такое»

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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала слова норвежки Терезы Йохауг, которая высказалась за отстранение сборной России от этапов Кубка мира.

Со стороны лыжников из других сборных отношение сильно изменилось?

– В Лахти все еще было нормально, на финише девочки были приветливыми, ничего не изменилось. Единственное, после Тереза дала интервью, в котором заявила, что русских здесь быть не должно. «Ну, здрасьте!» – подумала я. Мы только вместе стояли с ней и улыбались друг другу, а тут – на тебе такое. Было неприятненько, не думала, что она так скажет.

Зато чемпион мира из Канады Девон Кершоу высказался в противоположном ключе.

– Да, мне очень приятно, что он меня поддержал. Очень много добрых слов приходит мне и в инстаграме.

Правда, есть и много негатива. Но к нему у меня уже выработался иммунитет. Если обиженный жизнью человек решил написать мне гадость, ну и бог с ним. На эти слова я смотрю с равнодушным лицом. За столько лет в спорте я уже научилась пропускать критику мимо ушей, если речь идет не о близких мне людях, – сказала Непряева.

«Неправильно, что русским позволено выступать». Йохауг обнялась с Непряевой на финише, но хочет отстранения наших

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

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