Тихонов о сходе Непряевой: «Она почувствовала, что шансов на медали нет, и решила поберечь здоровье. Это ее воля, ее решение»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Наталья Непряева Татьяна Сорина (Алешина) Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал сход российской лыжницы Натальи Непряевой в марафоне на Играх в Пекине.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая 5-е место.

«Очень хотелось увидеть сегодня наших девушек на пьедестале, но чуть-чуть не хватило. Закончить Олимпиаду бронзой было бы здорово, но они и без нее сделали свое дело, принесли наибольшее количество медалей. Федерация на высоте, шикарный коллектив, молодцы!

Сход Непряевой? Она почувствовала, что шансов на медали никаких нет, и решила поберечь здоровье. Это ее воля, ее решение», – сказал Тихонов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные