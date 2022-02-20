Тихонов о сходе Непряевой: «Она почувствовала, что шансов на медали нет, и решила поберечь здоровье. Это ее воля, ее решение»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал сход российской лыжницы Натальи Непряевой в марафоне на Играх в Пекине.
Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая 5-е место.
«Очень хотелось увидеть сегодня наших девушек на пьедестале, но чуть-чуть не хватило. Закончить Олимпиаду бронзой было бы здорово, но они и без нее сделали свое дело, принесли наибольшее количество медалей. Федерация на высоте, шикарный коллектив, молодцы!
Сход Непряевой? Она почувствовала, что шансов на медали никаких нет, и решила поберечь здоровье. Это ее воля, ее решение», – сказал Тихонов.