Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Непряева, Йохауг, Диггинс, Сорина, Рыгалина и Истомина выступят в масс-старте на 30 км свободным стилем

20 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдет женский масс-старт на 30 км свободным стилем. За Россию выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Пекин, Китай

Лыжи

Женщины

30 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 6.00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.

Старт-лист

1. (Россия)

2. (Норвегия)

3. Эбба Андерссон (Швеция)

4. Джесси Диггинс (США)

5. Криста Пярмякоски (Финляндия)

6. Кертту Нисканен (Финляндия)

7. (Россия)

8. Рози Бреннан (США)

9. Тереза Штадлобер (Австрия)

10. Тириль Венг (Норвегия)

11. Виктория Карл (Германия)

12. Дельфин Клодель (Франция)

13. Рагнхиль Хага (Норвегия)

14. Йоханна Матинтало (Финляндия)

15. (Швеция)

16. Анастасия Рыгалина (Россия)

17. Лотта Венг (Норвегия)

18. Анне Кюлленен (Финляндия)...

20. Юнна Сундлинг (Швеция)

21. Эмма Рибом (Швеция)...

23. Мария Истомина (Россия)