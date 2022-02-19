Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Непряева, Йохауг, Диггинс, Сорина, Рыгалина и Истомина выступят в масс-старте на 30 км свободным стилем

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20 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдет женский масс-старт на 30 км свободным стилем. За Россию выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжи

Женщины

30 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 6.00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.

Старт-лист

1. Наталья Непряева (Россия)

2. Тереза Йохауг (Норвегия)

3. Эбба Андерссон (Швеция)

4. Джесси Диггинс (США)

5. Криста Пярмякоски (Финляндия)

6. Кертту Нисканен (Финляндия)

7. Татьяна Сорина (Россия)

8. Рози Бреннан (США)

9. Тереза Штадлобер (Австрия)

10. Тириль Венг (Норвегия)

11. Виктория Карл (Германия)

12. Дельфин Клодель (Франция)

13. Рагнхиль Хага (Норвегия)

14. Йоханна Матинтало (Финляндия)

15. Шарлотте Калла (Швеция)

16. Анастасия Рыгалина (Россия)

17. Лотта Венг (Норвегия)

18. Анне Кюлленен (Финляндия)...

20. Юнна Сундлинг (Швеция)

21. Эмма Рибом (Швеция)...

23. Мария Истомина (Россия)

 

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