Большунов об отстранении сборной России от Кубка мира: «Там на самом деле небезопасно – нашу фуру раскрасили. Поведение норвежцев очень недостойное»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) отстранить сборную России от заключительных этапов Кубка мира.
– Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонках, но не только норвежская федерация, но и норвежские спортсмены высказались против нашего участия. Поэтому FIS послушала их и приняла такое решение.
– Первоначально FIS была на нашей стороне.
– На нашей стороне, но они посчитали, что все-таки на самом деле небезопасно. Потому что нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я даже в шоке от этого, – сказал Большунов.
Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева