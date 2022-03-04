Большунов об отстранении сборной России от Кубка мира: «Там на самом деле небезопасно – нашу фуру раскрасили. Поведение норвежцев очень недостойное»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) отстранить сборную России от заключительных этапов Кубка мира.

– Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонках, но не только норвежская федерация, но и норвежские спортсмены высказались против нашего участия. Поэтому FIS послушала их и приняла такое решение.

Первоначально FIS была на нашей стороне.

– На нашей стороне, но они посчитали, что все-таки на самом деле небезопасно. Потому что нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я даже в шоке от этого, – сказал Большунов.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

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