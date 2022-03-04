Йоханнес Клэбо досрочно выиграл Кубок мира-2021/22 по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал обладателем Кубка мира.

Сегодня Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отмене финала соревнований, благодаря чему Клэбо досрочно занял первое место в общем зачете.

Сейчас на счету норвежца 1375 очков. Вторым идет россиянин Александр Большунов (878), однако ранее FIS отстранил сборную России от соревнований под своей эгидой.

Топ-3 замыкает финн Ииво Нисканен (585), который не имеет шансов догнать Клэбо по итогам оставшихся двух этапов Кубка мира.