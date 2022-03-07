Максим Вылегжанин: «Большунов – однозначно претендент на звание спортсмена года в России»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Максим Вылегжанин Деминский марафон Александр Большунов Лыжи

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин прокомментировал победу Александра Большунова в Деминском полумарафоне на 25 километров.

«Он выигрывает на Олимпийских играх, на чемпионатах мира весь год. Неудивительно, что он пришел и вчера, и сегодня первым в Деминском марафоне и полумарафоне.

Приятно, что в России есть такие соревнования. Это плюс и для болельщиков: есть возможность вживую увидеть Александра, пообщаться с ним, сфотографироваться.

Большунов – однозначно 100% претендент на звание спортсмена года в России. Однозначно!» – сказал Вылегжанин.

Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум

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