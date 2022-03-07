Александр Большунов: «Стараюсь каждому из болельщиков уделить хотя бы немного внимания. Устал гораздо сильнее, чем после гонки»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что испытывает усталость от внимания болельщиков на Деминском марафоне.
Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем и в гонке на 25 км классическим стилем.
«Если смотреть по времени, то я реально делал это намного дольше, чем бежал. Раза в два, а может, и в три. Очень много болельщиков и спортсменов подходили.
Причем началось все за два дня до марафона – как только я приехал в Демино. Стараюсь каждому уделить хотя бы немного внимания. И в воскресенье сделал это по полной.
Уходил со стадиона, когда уже не осталось желающих подойти ко мне. Сейчас сил нет совсем. Устал гораздо сильнее, чем после гонки», – сказал Большунов.
Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум