Александр Большунов: «Стараюсь каждому из болельщиков уделить хотя бы немного внимания. Устал гораздо сильнее, чем после гонки»

Российский лыжник рассказал, что испытывает усталость от внимания болельщиков на Деминском марафоне.

Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем и в гонке на 25 км классическим стилем.

«Если смотреть по времени, то я реально делал это намного дольше, чем бежал. Раза в два, а может, и в три. Очень много болельщиков и спортсменов подходили.

Причем началось все за два дня до марафона – как только я приехал в Демино. Стараюсь каждому уделить хотя бы немного внимания. И в воскресенье сделал это по полной.

Уходил со стадиона, когда уже не осталось желающих подойти ко мне. Сейчас сил нет совсем. Устал гораздо сильнее, чем после гонки», – сказал Большунов.

Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум