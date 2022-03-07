Васильев о реакции на ретрофото Большунова: «Подозреваю, что и тренеры с руководством в Норвегии сидят на запрещенных препаратах, раз они видят подвох в таких фото»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о реакции главы Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте на пост в инстаграме российского лыжника Александра Большунова.
Большунов опубликовал фото в лыжной экипировке в ретростиле. Ресте заявил, что это неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине.
«Ему лучше озаботиться тем, как бы спортсменам использовать меньше запрещенных препаратов.
Это всего лишь музей. Как известно, в таких местах бывают экспонаты абсолютно разных эпох. То, что Большунов надел экипировку сборной СССР, вообще ничего не значит. Ему просто было интересно, как выглядело снаряжение в ту эпоху. Это было бы любому человеку интересно.
У норвежцев в принципе паранойя, поэтому и такие высказывания. Они придерживаются тактики: лучшая защита — это нападение. В своем глазу они и бревна не заметят.
Подозреваю, что и тренеры с руководством в Норвегии сидят на запрещенных препаратах, раз они видят подвох в таких фотографиях», — сказал Васильев.
Глава норвежской федерации о фото Большунова в ретроэкипировке: «Это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине»