FIS: «Подсчет очков на этапе Кубка мира в Фалуне будет вестись как в оригинальной программе, а не в виде мини-тура»

Гонки этапа Кубка мира в шведском Фалуне не будут проводится в формате мини-тура.
Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
«Подсчет очков будет вестись как обычно, как и в оригинальной программе Кубка мира в Фалуне, а не в виде мини-тура», – сообщили в FIS.
Таким образом, соперницы не смогут обойти российскую лыжницу Наталью Непряеву в общем зачете Кубка мира.
Этап в Фалуне пройдет с 11 по 13 марта.
Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами