FIS: «Расписание гонок в Фалуне не изменится, но так как общий зачет на 30 и 50 км будет определен после этапа, мы его опубликуем»

Международная федерация лыжных видов ( ) уточнила формат заключительного этапа Кубка мира по лыжам, который пройдет в Фалуне с 11 по 13 марта.

«Расписание Фалуна не изменится, но так как общий зачет на 30 и 50 км будет определен после этапа, то мы опубликуем его. Однако само расписание не меняется», – заявили в FIS.

Объединятся ли гонки в Фалуне в мини-тур (и добавится ли к розыгрышу 200 очков), в федерации не уточнили.

В рамках этапа в шведском Фалуне пройдут классические спринты, коньковые разделки, а также смешанные эстафета и командный спринт.

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