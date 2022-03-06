Степанова об отстранении российских лыжников: «Это тяжелая ситуация, несправедливость. Неужели они не хотят видеть меня, Непряеву?»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам рассказала, как отреагировала на недопуск российских лыжников к гонкам Кубка мира.

«Разочарование от всей ситуации. Для меня было большими удивлением, что многие коллеги высказываются о геополитической ситуации, хотя ранее я такого за ними не замечала. Это тяжелая ситуация, несправедливость. Неужели они не хотят видеть меня, Наталью Непряеву?

Какая была обстановка в команде? Мы следили за ситуацией, многие были эмоционально истощены, просто хотели домой.

Мы не опускаем руки, сезон продолжается, чемпионат России в Сыктывкаре. На национальном первенстве буду соревноваться за свой край. Важно выступать», – сказала Степанова.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева