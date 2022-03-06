Степанова об отстранении российских лыжников: «Это тяжелая ситуация, несправедливость. Неужели они не хотят видеть меня, Непряеву?»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS Наталья Непряева Политика Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, как отреагировала на недопуск российских лыжников к гонкам Кубка мира.

«Разочарование от всей ситуации. Для меня было большими удивлением, что многие коллеги высказываются о геополитической ситуации, хотя ранее я такого за ними не замечала. Это тяжелая ситуация, несправедливость. Неужели они не хотят видеть меня, Наталью Непряеву?

Какая была обстановка в команде? Мы следили за ситуацией, многие были эмоционально истощены, просто хотели домой.

Мы не опускаем руки, сезон продолжается, чемпионат России в Сыктывкаре. На национальном первенстве буду соревноваться за свой край. Важно выступать», – сказала Степанова.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

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