Александр Большунов: «Сезоном доволен, но осадочек остался. Будем довольствоваться тем, что было»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал о своих мыслях после решения Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от соревнований.

«Сейчас никаких мыслей, надеялись, что все разрешится. Все-таки соревнования и спорт – это мир.

Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было – будем им довольствоваться», – сказал Большунов.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева