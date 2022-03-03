Александр Большунов: «Сезоном доволен, но осадочек остался. Будем довольствоваться тем, что было»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Политика Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своих мыслях после решения Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от соревнований.

«Сейчас никаких мыслей, надеялись, что все разрешится. Все-таки соревнования и спорт – это мир.

Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было – будем им довольствоваться», – сказал Большунов.

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