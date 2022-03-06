Большунов об отстранении россиян от международных стартов: «Спорт – это отдельная тема, соревноваться должны сильнейшие. Спорт – это мир»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов ТАСС Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал отстранение российских лыжников от международных соревнований.

«Конечно, эта ситуация напрягает, потому что сейчас непонятно, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшем будущем все наладится, все вернется на свои места и мы сможем дальше участвовать. 

Спорт – это отдельная тема, соревноваться должны сильнейшие. Спорт – это мир.

Думаю, есть (иностранные) спортсмены, которые поддерживают нас в этой ситуации, но есть и те, кто не поддерживает. После этих событий я ни с кем не общался», – добавил он.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные