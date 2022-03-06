Большунов об отстранении россиян от международных стартов: «Спорт – это отдельная тема, соревноваться должны сильнейшие. Спорт – это мир»

Трехкратный олимпийский чемпион прокомментировал отстранение российских лыжников от международных соревнований.

«Конечно, эта ситуация напрягает, потому что сейчас непонятно, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшем будущем все наладится, все вернется на свои места и мы сможем дальше участвовать.

Спорт – это отдельная тема, соревноваться должны сильнейшие. Спорт – это мир.

Думаю, есть (иностранные) спортсмены, которые поддерживают нас в этой ситуации, но есть и те, кто не поддерживает. После этих событий я ни с кем не общался», – добавил он.