Мама Червоткина: «Я всю гонку ревела, туда-сюда ходила, все боялась за сына. Смотрю – у него отрыв, думаю: «Хоть бы не догнали больше»

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Екатерина Червоткина, мама российского лыжника Алексея Червоткина, поделилась эмоциями от победы сборной России в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. 

Сегодня Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золото в гонке 4 по 10 км. 

«Я всю гонку ревела, я всю гонку туда-сюда ходила, все боялась за сына. Смотрю – у него отрыв, думаю: «Хоть бы не догнали больше». Потом Саша, потом Дениска, потом Сергей, думаю: «Хоть бы у Сереги получилось».

К нам как раз народ пришел в хату, вот мы всем поселком смотрели эту гонку. 

Конечно, я всегда сына поддерживаю, но тренер поставил его на лыжи в 11 лет, и все достижения благодаря ему», – сказала Червоткина. 

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