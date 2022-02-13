Мама Червоткина: «Я всю гонку ревела, туда-сюда ходила, все боялась за сына. Смотрю – у него отрыв, думаю: «Хоть бы не догнали больше»

Екатерина Червоткина, мама российского лыжника , поделилась эмоциями от победы сборной России в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня Червоткин, , и выиграли золото в гонке 4 по 10 км.

«Я всю гонку ревела, я всю гонку туда-сюда ходила, все боялась за сына. Смотрю – у него отрыв, думаю: «Хоть бы не догнали больше». Потом Саша, потом Дениска, потом Сергей, думаю: «Хоть бы у Сереги получилось».

К нам как раз народ пришел в хату, вот мы всем поселком смотрели эту гонку.

Конечно, я всегда сына поддерживаю, но тренер поставил его на лыжи в 11 лет, и все достижения благодаря ему», – сказала Червоткина.

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