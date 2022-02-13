Елена Вяльбе: «Большунов произнес хорошие слова: «Китай – наша вторая родина». Значит, еще поборемся»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу российской команды в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

В составе сборной России бежали Алексей Червоткин, Александр БольшуновДенис Спицов и Сергей Устюгов.

«Олимпиада еще не закончилась. Сейчас Саша Большунов произнес хорошие слова: «А нам нравится Китай, это наша вторая родина». Значит, мы еще поборемся.

Чем сложнее погода, тем чаще случается, что для нас все складывается хорошо. Ребятам было очень тяжело. Мы гордимся ими и надеемся, что вся страна теперь тоже гордится», – сказала Вяльбе. 

«За Устюгова особенно радостно? Давайте не будем никого выделять, у нас нет отдельно Сережи, Саши, Дениса или Алексея, я рада за команду, каждый из них заслуживает этого», – цитирует Вяльбе ТАСС. 

«Птенцы они четыре года назад были, сейчас уже основательно на ногах стоят. Переживаю, но сейчас я расслабилась. Я, наверное, на втором этапе уже немножко успокоилась. В конце второго этапа я поняла, что золото наше.

Ужасная погода, я после каждого финиша к ребятам подходила, спрашивала, они все говорили: блин, накрывает вообще. Очень и очень тяжело было бежать. Выиграли на морально-волевых и на «физике».

Все говорили, что сложная трасса. Нам повезло. Я могу сказать, что чем сложнее погода, тем на самом деле чаще бывает так, что у нас лучше. Спасибо господу богу», – приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

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