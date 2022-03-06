Четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья завершил спортивную карьеру

Швейцарский лыжник завершил спортивную карьеру.

Масс-старт на 50 км в Холменколлене стал его последней гонкой на Кубке мира, швейцарец занял 9-10 место.

Колонья – четырехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырехкратный обладатель Кубка мира (2008/09, 2010/11, 2011/12, 2014/15).

Четыре раза становился победителем Кубка мира в зачете дистанционных гонок (2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2017/18), четыре раза побеждал в зачете многодневки «Тур де Ски».

В 2018 году становился победителем марафона в Холменколлене.