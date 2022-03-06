ФЛГР и Минспорта проведут соревнования по лыжным гонкам «Олимпийцы России»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и спорта России проведут всероссийские соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России».

сообщает, что в связи введенными санкционными ограничениями по участию российских лыжников-гонщиков в международных соревнованиях, совместно с Минспортом России было принято решение о проведении всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России»», – говорится в заявлении пресс-службы ФЛГР.

Соревнования пройдут с 16 по 20 марта в Кировской области.

В программе турнира спринты классическим и свободным стилем, гонки на 10 и 15 км свободным стилем у женщин и мужчин, а также гонки преследования на 10 и 15 км у женщин и мужчин классическим стилем.