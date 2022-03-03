Тренер российских паралимпийцев от отстранении от Паралимпиады: «Даже думать об этом сложно. Для некоторых это уже вторые зимние Игры мимо»

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Тренер российских паралимпийцев Ирина Громова рассказала, как команда восприняла отстранение от Паралимпиады в Пекине.

– Просто даже не знала, как сказать об этом ребятам. Как посмотреть им в глаза, какие найти слова... Просто страшно. Слухи, что такое может случиться, ходили с утра. Но я старалась не верить...

– Что теперь будет? Когда полетите домой?

– Пока не знаю. Нас же не пять человек – целая большая команда, с оборудованием, инвентарем... Но думаю, обратный рейс организовать не проблема.

– Вы же, наверное, успели устроиться в Олимпийской деревне?

– Конечно. Буквально в четверг утром провели тренировку, посмотрели трассу. В деревне заселились, получили от организаторов кучу подарков. Ребята были настроены выступать. Даже мысли не хотелось допускать, что может получиться иначе.

– В Олимпийской деревне вы сталкивались с негативом от других сборных? МПК утверждает, что именно массовые отказы других команд соревноваться с россиянами вынудили чиновников отправить нашу сборную домой.

– Мы ничего такого не видели. Я ребят об этом спрашивала, они говорили: украинцы к нам не подходят, но рукой издалека приветствуют. От других команд тоже никакого негатива нет. Американцы, все остальные – нормально здороваются, общаются. Мы и на стадионе были, там тоже все окей.

– Возможно, для наших спортсменов теперь организуют дома какие-то соревнования вместо Паралимпиады?

– Я не знаю, это вопрос не ко мне. Сейчас даже думать об этом сложно. Для некоторых мальчишек, кого не пустили в Пхенчхан, это уже вторые зимние Игры мимо... 12 лет без Паралимпиад! Представьте, это же целая карьера.

Своим спортсменам всегда говорила: не надо думать, что будет дальше, используйте каждый шанс! Потому что дальше – непонятно. И вот теперь у нас нет даже этого шанса... – сказала Громова. 

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